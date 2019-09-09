Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 10.09.2019 07:30
  • Son Güncelleme: 10.09.2019 07:30

son dakika yükselişte! 10 Eylül ve oldu? Güncel döviz kurları

son dakika... Dünkü işlem gününe 5.71 seviyesinde başlayan , gün içerisinde 5.74'e çıktıktan sonra 5.72 bandında hareket etmişti. İlerleyen saatlerde ABD Hazine Bakanı Mnuchin'nin S-400 ile ilgili açıklamaları sonrası 5.7636'yı gördü. Peki, bugün ve ? İşte 10 Eylül güncel döviz kurları...

Son dakika... Dolar kuru geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izlemiş ve en yüksek 5,8405'i en düşük ise 5,6470 seviyelerini görmüştü. Yeni haftaya 5,71 seviyesinde başlayan dolar/TL, akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşadı. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in S-400 açıklamaları sonras dolar kuru 5,7636'yı test etti. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 10 Eylül güncel döviz kurları...

DOLAR
Alış: 5,7493
Satış: 5,7542

EURO
Alış: 6,3527
Satış: 6,3605

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriDolar son dakika yükselişte! 10 Eylül euro ve dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri