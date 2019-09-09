Emekli ek ödeme zam oranları milyonlarca emekli tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Bu bağlamda 12.3 milyon emeklinin maaşı Ocak'ta değişecek. Zam oranında enflasyon belirleyici olacak. Memur emeklileri toplu sözleşme zammına ilaveten 2019'un ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark alacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine de 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında zam yansıtılacak. Zam oranında enflasyon belirleyici olacak. Memur emeklileri toplu sözleşme zammına ilaveten 2019'un ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark alacak. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8.46 zam farkı görülüyor. Peki emekli ek ödeme zam oranları kaç para? SGK SSK Bağkur 2020 Ocak ayı en düşük taban emekli maaşı ne kadar?