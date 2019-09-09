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  • 10.09.2019 09:07
  • Son Güncelleme: 10.09.2019 09:07

Bağkur ayı en düşük taban emekli maaşı ne kadar? Emekli ek ödeme oranları kaç para?

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin maaşı Ocak'ta değişecek. Emeklilerin maaşlarıyla birlikte ek ödemelerine de gelecek. Merkez'in hedefine göre maaşlar yüzde 8.46 artacak. Peki bu oranla ek ödemeli emekli maaşı artışı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de... Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerine göre ve emeklilerine yüzde 8.46 zam, memur emeklilerine ise artışına ilaveten yüzde 3.46 fark göründü. Ocak'ta ayrıca ek ödeme tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek ödeme, yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak.

Emekli ek ödeme zam oranları milyonlarca emekli tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Bu bağlamda 12.3 milyon emeklinin maaşı Ocak'ta değişecek. Zam oranında enflasyon belirleyici olacak. Memur emeklileri toplu sözleşme zammına ilaveten 2019'un ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark alacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine de 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında zam yansıtılacak. Zam oranında enflasyon belirleyici olacak. Memur emeklileri toplu sözleşme zammına ilaveten 2019'un ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark alacak. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8.46 zam farkı görülüyor. Peki emekli ek ödeme zam oranları kaç para? SGK SSK Bağkur 2020 Ocak ayı en düşük taban emekli maaşı ne kadar?

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