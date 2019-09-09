Dolar son dakika... Yatırımcıların yakından takip ettiği dolar/TL, yeni haftaya düşüle başlamasının ardından sabah saatlerinde geçtiğimiz hafta kapanışında gördüğü 5,7120 seviyesinde hareket etti. Bu hafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararları gündemin odağında olacak. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 9 Eylül güncel döviz kurları...
DOLAR
Alış: 5,7066
Satış: 5,7109
EURO
Alış: 6,2912
Satış: 6,3042
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