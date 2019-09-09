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  • 09.09.2019 10:06
  • Son Güncelleme: 09.09.2019 10:06

Son dakika: faiz haftasına düşüşle başladı! 9 Eylül ve dolar kuru ne kadar oldu?

da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta 5.71 seviyesinde kapanan , yeni haftaya düşüşle başladı. Piyasalar perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası faiz kararını bekliyor. Dolar kuru geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izlemiş ve en yüksek 5,8405, en düşük 5,6470 seviyelerini görmüştü. Peki, şu dakikalarda ve oldu?

Dolarda son durum

Dolar son dakika... Yatırımcıların yakından takip ettiği dolar/TL, yeni haftaya düşüle başlamasının ardından sabah saatlerinde geçtiğimiz hafta kapanışında gördüğü 5,7120 seviyesinde hareket etti. Bu hafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararları gündemin odağında olacak. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 9 Eylül güncel döviz kurları...

DOLAR
Alış: 5,7066
Satış: 5,7109

EURO
Alış: 6,2912
Satış: 6,3042

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