Dolar son dakika... Yatırımcıların yakından takip ettiği dolar/TL, yeni haftaya düşüle başlamasının ardından sabah saatlerinde geçtiğimiz hafta kapanışında gördüğü 5,7120 seviyesinde hareket etti. Bu hafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararları gündemin odağında olacak. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 9 Eylül güncel döviz kurları...

DOLAR

Alış: 5,7066

Satış: 5,7109

EURO

Alış: 6,2912

Satış: 6,3042