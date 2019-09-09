Promosyon müjdesi! Emekli maaşı promosyon zammı ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Bankaların emekliler için sunduğu promosyon avantajları milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdü veren emeklilere 900 liraya kadar bankalar tarafından promosyon veriliyor. 2 gün erken maaş, emekli müşteri kazandırana 125 lira ödeme gibi imkanlar da var. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte emekli maaşı promosyon zammı hakkında son gelişmeler...

EMEKLİ MAAŞI PROMOSYON ZAMMI NE KADAR?

Emekli bankacılığı faaliyetlerine ağırlık veren bankalar, emeklilere promosyon yarışını sürdürüyor. Emekliye pek çok özel imkan sunan bankalar, 3 yıllık dönem için 900 liraya varan promosyon veriyor.