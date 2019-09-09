65 yaş aylığı, engelli maaşı, 2022 maaşı ne zaman ödenecek? Yüz binlerce vatandaş arama motorlarında büyük bir merakla bu soruya yanıt arıyor. Eylül ayının gelmesiyle birlikte maaşların ödeneceği tarih merakla araştırılıyor. Peki, 65 yaş aylığı, engelli maaşı, 2022 maaşı eylül ayı ödeme tarihi açıklandı mı?

NE ZAMAN ÖDENECEK?

65 yaş aylığı, engelli maaşı, 2022 maaşının ne zaman ödeneceğine dair bir bilgi bulunmuyor. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak.