Temmuz ayında memur ve emekli vatandaşların maaşlarına zam yapıldı. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte asgari ücret alan vatandaşların gündeminde yeni yıl asgari ücret zammı yer alıyor. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merakla bekleniyor. Peki, asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2020 yılında asgari ücrete zam miktarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Zam miktarının Aralık ayında netleşmesi bekleniyor.