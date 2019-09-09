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  • 10.09.2019 01:14
  • Son Güncelleme: 10.09.2019 01:14

görüşmeleri ne zaman başlayacak? Asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak?

Eylül ayının ortalarında olduğumuz şu günlerde milyonlarca vatandaş e zam yapılacak tarihi beklemeye başladı. Aynı zamanda asgari ücret görüşmelerinin ne zaman başlayacağı milyonların gündeminde yer alıyor. 2020 yılında yapılacak zam oranı hakkında arama motorlardaki araştırmalar artış gösterdi. Peki, başlayacak? Asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak? İşte konu hakkında detaylar...

Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak?

Temmuz ayında memur ve emekli vatandaşların maaşlarına zam yapıldı. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte asgari ücret alan vatandaşların gündeminde yeni yıl asgari ücret zammı yer alıyor. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merakla bekleniyor. Peki, asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2020 yılında asgari ücrete zam miktarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Zam miktarının Aralık ayında netleşmesi bekleniyor.

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