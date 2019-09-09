Memura 338 lira

Hakem Kurulu'nun toplu sözleşme kararı ile memurların hem zammı belirlendi, hem de sosyal haklarında iyileştirmeye gidildi. Memurların aile yardımı ödeneğinin göstergesi 2.134'ten 2.273'e yükseldi. Bu gösterge rakamı maaş katsayısı ile çarpılarak aile yardımı ödeneği belirleniyor. Ocak'ta yapılacak yüzde 4 zamla birlikte maaş katsayısı da 0,138459'dan 0,143997'ye çıkacak. Kat sayı yüzde 3.46 olması beklenen enflasyon farkı ile yine artacak. Memurun aile yardımı ödeneği toplamda 43.15 lira artış ile Ocak 2020'de 338,62 liraya yükselecek.
- Ekonomi
- 09.09.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.