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Memura 338 lira

Aile yardımının göstergesi artırıldı. Yapılacak Ocak mı ile maaş katsayısı da yükseldi. Aile yardımı 338 liraya ulaştı.

Memura 338 lira
Hakem Kurulu'nun toplu sözleşme kararı ile memurların hem mı belirlendi, hem de sosyal haklarında iyileştirmeye gidildi. Memurların aile yardımı ödeneğinin göstergesi 2.134'ten 2.273'e yükseldi. Bu gösterge rakamı maaş katsayısı ile çarpılarak aile yardımı ödeneği belirleniyor. Ocak'ta yapılacak yüzde 4 zamla birlikte maaş katsayısı da 0,138459'dan 0,143997'ye çıkacak. Kat sayı yüzde 3.46 olması beklenen enflasyon farkı ile yine artacak. Memurun aile yardımı ödeneği toplamda 43.15 lira artış ile Ocak 2020'de 338,62 liraya yükselecek.

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