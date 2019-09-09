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Kayıp bagaja tazminat

, dünya devi markayla görüşmek için 'ya giden tekstilcinin bagajının geç teslim edilmesi nedeniyle açılan davada emsal bir karara imza attı. Kayıp bagajdan dolayı iş görüşmesini yapamayan tekstilci kadının çevresinde 'beceriksiz' yakıştırmasına maruz kaldığına dikkat çeken , havayolu şirketinin davacının üzüntüsünü hafifletmeye yeter miktarda manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti.

Kayıp bagaja tazminat
, dünya devi markayla görüşmek için 'ya giden tekstilcinin bagajının geç teslim edilmesi nedeniyle açılan davada emsal bir karara imza attı. Kayıp bagajdan dolayı iş görüşmesini yapamayan tekstilci kadının çevresinde 'beceriksiz' yakıştırmasına maruz kaldığına dikkat çeken , havayolu şirketinin davacının üzüntüsünü hafifletmeye yeter miktarda manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti.

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