Kayıp bagaja tazminat

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, dünya devi markayla görüşmek için İspanya'ya giden tekstilcinin bagajının geç teslim edilmesi nedeniyle açılan davada emsal bir karara imza attı. Kayıp bagajdan dolayı iş görüşmesini yapamayan tekstilci kadının çevresinde 'beceriksiz' yakıştırmasına maruz kaldığına dikkat çeken Genel Kurul, havayolu şirketinin davacının üzüntüsünü hafifletmeye yeter miktarda manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti.
- Ekonomi
- 09.09.2019
- Gazete
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