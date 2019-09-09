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çıya finansman desteği

rakamlarını daha da yukarı taşımak için yeni rotayı çizdi. Mal ve hizmet ihracatı için 3.7 milyar lira kaynak aktarılacak. İhracatın finansmanı için gelecek yıl yeni 5 yeni ürün devreye girecek. , kira, gibi desteklerle sürdürülebilir ihracat artışı sağlanacak. Eximbank'ın ihracatı destekleme oranı yüzde 29 olacak. teminat mektubu programı başlatılacak, yurt dışı müteahhitlik hizmeti sı yaşama geçirilecek.

İhracatçıya finansman desteği
rakamlarını daha da yukarı taşımak için yeni rotayı çizdi. Mal ve hizmet ihracatı için 3.7 milyar lira kaynak aktarılacak. İhracatın finansmanı için gelecek yıl yeni 5 yeni ürün devreye girecek. , kira, gibi desteklerle sürdürülebilir ihracat artışı sağlanacak. Eximbank'ın ihracatı destekleme oranı yüzde 29 olacak. teminat mektubu programı başlatılacak, yurt dışı müteahhitlik hizmeti sı yaşama geçirilecek.

Hazal ATEŞ

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