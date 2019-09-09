İhracatçıya finansman desteği

Ticaret Bakanlığı ihracat rakamlarını daha da yukarı taşımak için yeni rotayı çizdi. Mal ve hizmet ihracatı için 3.7 milyar lira kaynak aktarılacak. İhracatın finansmanı için gelecek yıl yeni 5 yeni ürün devreye girecek. Enerji, kira, istihdam gibi desteklerle sürdürülebilir ihracat artışı sağlanacak. Eximbank'ın ihracatı destekleme oranı yüzde 29 olacak. Yurt dışı teminat mektubu programı başlatılacak, yurt dışı müteahhitlik hizmeti politik risk sigortası yaşama geçirilecek.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
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