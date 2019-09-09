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'da spor endeksi, Ağustos'ta yüzde 12.24 değer kazandı. yüzde 22.02 ile geçen ay yatırımcısına en oldu. , Ağustos'ta yatırımcısına yüzde 19.05 kazandırdı. Geçen ay Beşiktaş Futbol Yatırımları'nın hisseleri yüzde 6.08, 'in hisseleri de yüzde 4.76 artış kaydetti. döneminde de Fenerbahçe yüzde 32.95 ile en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Borsa’nın şampiyonu Fenerbahçe
Borsa'da spor endeksi, Ağustos'ta yüzde 12.24 değer kazandı. yüzde 22.02 ile geçen ay yatırımcısına en oldu. , Ağustos'ta yatırımcısına yüzde 19.05 kazandırdı. Geçen ay Beşiktaş Futbol Yatırımları'nın hisseleri yüzde 6.08, 'in hisseleri de yüzde 4.76 artış kaydetti. döneminde de Fenerbahçe yüzde 32.95 ile en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

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