Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 09.09.2019 07:26
  • Son Güncelleme: 09.09.2019 07:26

! hangileri? e-Devlet evde bakım aylığı ekranı

Evde bakım maaşı ile ilgili araştırmalar sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına ödenen evde bakım aylığının hesaplara yatıp yatmadığı merak ediliyor. Her ay düzenli olarak ödenen hangileri? İşte ...

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

9 Eylül evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Sürekli bakıma muhtaç bir yakının himaye eden ve bakımını üstlenen kişilere devlet tarafından evde bakım aylığı ödenir. Evde bakım maaşı alabilmek için bakanlığın il müdürlüklerine başvuru yapmanız gerekiyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. Pek, evde bakım parası yatan iller hangileri? İşte 9 Eylül evde bakım maaşı sorgulama ekranı...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

2019 yılında evde bakım maaşları bin 315 lira oldu. Eylül ayı evde bakım maaşı için araştırmalar sürüyor. Gelen bilgilere göre evde bakım maaşı eylül ayının ilk haftasından itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacak.

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri9 Eylül evde bakım maaşı sorgulama! Evde bakım parası yatan iller hangileri? e-Devlet evde bakım aylığı ekranı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri