9 Eylül evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Sürekli bakıma muhtaç bir yakının himaye eden ve bakımını üstlenen kişilere devlet tarafından evde bakım aylığı ödenir. Evde bakım maaşı alabilmek için bakanlığın il müdürlüklerine başvuru yapmanız gerekiyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. Pek, evde bakım parası yatan iller hangileri? İşte 9 Eylül evde bakım maaşı sorgulama ekranı...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

2019 yılında evde bakım maaşları bin 315 lira oldu. Eylül ayı evde bakım maaşı için araştırmalar sürüyor. Gelen bilgilere göre evde bakım maaşı eylül ayının ilk haftasından itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacak.

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN