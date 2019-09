Eylül ayının gelmesinin hemen ardından evde bakım maaşı alan vatandaşlar maaşların ödeneceği tarihi araştırıyor. Bakım parası alan vatandaşlara her ay belirli tarihlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı ödeniyor. Bu nedenle maaşları hangi illerde yatırıldığı da merak konusu. Peki, evde bakım maaşı ne zaman ödenecek?

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Evde bakım ödemelerinin hangi tarihte başlayacağı hakkında bir açıklama yapılmadı. Maaşların yakın zamanda ödenmeye başlanması bekleniyor. Ama ödemeler doğum yılının son rakamına göre şu şekilde yapılıyor;

0 ve 5 olanlar her dönemin 5. günü,

1 ve 6 olanlar her dönemin 6. günü,

2 ve 7 olanlar her dönemin 7. günü,

3 ve 8 olanlar her dönemin 8. günü,

4 ve 9 olanlar her dönemin 9. günü ödeniyor.