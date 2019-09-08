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  • 08.09.2019 21:18
  • Son Güncelleme: 08.09.2019 21:18

ne zaman yatırılacak? 8-9 Eylül evde bakım parası yatan iller nasıl sorgulanır?

alan vatandaşların gündeminde bakım paralarının yatırılacağı tarih yer alıyor. Evde bakım maaşları ne zaman yatırılacak sorusu bu kapsamda çok araştırılan konuların başında. Peki, ne zaman yatırılacak? 8-9 Eylül evde bakım parası yatan iller nasıl sorgulanır? İşte konu hakkında bilgiler...

Evde bakım parası ne zaman yatacak?

Eylül ayının gelmesinin hemen ardından evde bakım maaşı alan vatandaşlar maaşların ödeneceği tarihi araştırıyor. Bakım parası alan vatandaşlara her ay belirli tarihlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı ödeniyor. Bu nedenle maaşları hangi illerde yatırıldığı da merak konusu. Peki, evde bakım maaşı ne zaman ödenecek?

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Evde bakım ödemelerinin hangi tarihte başlayacağı hakkında bir açıklama yapılmadı. Maaşların yakın zamanda ödenmeye başlanması bekleniyor. Ama ödemeler doğum yılının son rakamına göre şu şekilde yapılıyor;

0 ve 5 olanlar her dönemin 5. günü,
1 ve 6 olanlar her dönemin 6. günü,
2 ve 7 olanlar her dönemin 7. günü,
3 ve 8 olanlar her dönemin 8. günü,
4 ve 9 olanlar her dönemin 9. günü ödeniyor.

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