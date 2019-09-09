Araç muayenesinde kartlı ödeme dönemi

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, araç muayene istasyonlarının muayene gelirinin yarısı ile gecikme ücretlerinin tamamının Hazine'ye verildiğini belirterek, 31 Aralık 2018 itibariyle 8 milyar liranın aktarıldığını kaydetti. Turhan, "İmtiyaz sözleşmesinde muayene ücretlerinin kartla ödenmesine ilişkin hüküm yok. Ancak bu yönde çalışmalar sürüyor" dedi.
- Ekonomi
- 09.09.2019
- Gazete
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