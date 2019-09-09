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Araç muayenesinde kartlı ödeme dönemi

, araç muayene istasyonlarının muayene gelirinin yarısı ile gecikme ücretlerinin tamamının Hazine'ye verildiğini belirterek, 2018 itibariyle 8 milyar liranın aktarıldığını kaydetti. Turhan, "İmtiyaz sözleşmesinde muayene ücretlerinin kartla ödenmesine ilişkin hüküm yok. Ancak bu yönde çalışmalar sürüyor" dedi.

Araç muayenesinde kartlı ödeme dönemi
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, araç muayene istasyonlarının muayene gelirinin yarısı ile gecikme ücretlerinin tamamının Hazine'ye verildiğini belirterek, 2018 itibariyle 8 milyar liranın aktarıldığını kaydetti. Turhan, "İmtiyaz sözleşmesinde muayene ücretlerinin kartla ödenmesine ilişkin hüküm yok. Ancak bu yönde çalışmalar sürüyor" dedi.

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