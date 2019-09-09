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  • 09.09.2019 18:05
  • Son Güncelleme: 09.09.2019 18:05

Evde bakım maaşları ne zaman ödenecek? 9 Eylül yatan iller nasıl öğrenilir?

alan on binlerce vatandaş Eylül ayının gelmesiyle birlikte maaşların ödeneceği tarih hakkında araştırma yapmaya başladı. Bakım maaşı alanlar arama motorlarında bu nedenle ne zaman ödenecek sorusu çok araştırılıyor. Her ay belirli tarihlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı ödeniyor. Peki, 8 Eylül evde bakım parası yatan iller nasıl öğrenilir? İşte konu hakkında bilgiler...

Evde bakım maaşları ne zaman ödenecek?

On binlerce vatandaşın gündeminde evde bakım paralarının yatacağı tarih bulunuyor. Evde bakım maaşları ne zaman ödenecek sorusu arama motorlarında sıkça araştırılan konuların başında bulunuyor. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar hangi illerde maaşlarının yattığını sorgulatıyor. Peki, evde bakım maaşları ne zaman ödenecek?

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Evde bakım ödemelerinin hangi tarihte başlayacağı hakkında bir açıklama yapılmadı. Maaşların yakın zamanda ödenmeye başlanması bekleniyor. Ama ödemeler doğum yılının son rakamına göre şu şekilde yapılıyor;

0 ve 5 olanlar her dönemin 5. günü,
1 ve 6 olanlar her dönemin 6. günü,
2 ve 7 olanlar her dönemin 7. günü,
3 ve 8 olanlar her dönemin 8. günü,
4 ve 9 olanlar her dönemin 9. günü ödeniyor.

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