Bankalardan kredi faizleri hakkında müjdeli haberler peşe peşe geliyor. Konut ve taşıt sahibi olmak isteyen vatandaşlar bu nedenle kredi faizlerinin düşmeye devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Uzmanlar konutta yaşanan rekor kredi talebinin önümüzdeki aylarda daha da artacağı ve bunun diğer sektörlere de olumlu şekilde etki edeceğini belirtiyor. Peki, banka kredi faizleri ne zaman düşecek? Kredi faiz oranları düşecek mi? İşte detaylar...

KREDİ FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Faizi de en kısa zamanda tek haneli rakama indiriyoruz, indireceğiz. Zaten tek haneli rakama indikten sonra enflasyon o da tek haneli rakamda bitmiş olacak." ifadelerini kullandı.

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