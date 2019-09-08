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  • 08.09.2019 17:35
  • Son Güncelleme: 08.09.2019 17:35

Banka kredi faizleri ne zaman düşecek? düşecek mi? İşte 8 Eylül son durum...

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı almasıyla birlikte bankalardan ardı ardına vatandaşlara müjdeli haber gelmeye başladı. Kredi çekme düşüncesi olan yüz binlerce vatandaş banka kredi faizlerinin ne zaman düşeceğini merak ediyor. Bu kapsamda arama motorlarında banka kredi faizleri ne zaman düşecek sorusu merakla araştırılan sorular arasında bulunuyor. Peki, banka kredi faizleri ne zaman düşecek? düşecek mi? İşte son gelişmeler...

Banka kredi faizleri ne zaman düşecek?

Bankalardan kredi faizleri hakkında müjdeli haberler peşe peşe geliyor. Konut ve taşıt sahibi olmak isteyen vatandaşlar bu nedenle kredi faizlerinin düşmeye devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Uzmanlar konutta yaşanan rekor kredi talebinin önümüzdeki aylarda daha da artacağı ve bunun diğer sektörlere de olumlu şekilde etki edeceğini belirtiyor. Peki, banka kredi faizleri ne zaman düşecek? Kredi faiz oranları düşecek mi? İşte detaylar...

KREDİ FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Faizi de en kısa zamanda tek haneli rakama indiriyoruz, indireceğiz. Zaten tek haneli rakama indikten sonra enflasyon o da tek haneli rakamda bitmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Güncel kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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