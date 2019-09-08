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  • 08.09.2019 16:45
  • Son Güncelleme: 08.09.2019 16:45

ek ödeme zammı ne kadar olacak? Emekliye ek ödeme zammı müjdesi! 50 ile 224 TL arasında...

ek ödeme zammının ne kadar olacağı milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin maaşına Ocak'ta zam yapılacak. Emeklilerin maaşlarıyla birlikte ek ödemelerine de zam gelecek. Merkez'in enflasyon hedefine göre maaşlar yüzde 8.46 artacak. Peki, ne kadar olacak? İşte ek ödeme zammına ilişkin merak edilen detaylar...

Emekli ek ödeme zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli vatandaşın Temmuz ayında maaşına zam yapıldı. Ocak ayında yine zam alacak olan emekliler aynı zamanda ek ödeme zammı hakkında araştırmalarına devam ediyor. Ocak ayında yapılacak zam için enflasyon belirleyici olacak. Peki, emekli ek ödeme zammı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

EMEKLİ EK ÖDEME ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Zam oranında enflasyon belirleyici olacak. Memur emeklileri toplu sözleşme zammına ilaveten 2019'un ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark alacak.

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