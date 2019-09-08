Milyonlarca emekli vatandaşın Temmuz ayında maaşına zam yapıldı. Ocak ayında yine zam alacak olan emekliler aynı zamanda ek ödeme zammı hakkında araştırmalarına devam ediyor. Ocak ayında yapılacak zam için enflasyon belirleyici olacak. Peki, emekli ek ödeme zammı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

EMEKLİ EK ÖDEME ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Zam oranında enflasyon belirleyici olacak. Memur emeklileri toplu sözleşme zammına ilaveten 2019'un ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark alacak.

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