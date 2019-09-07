Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hattın Hasdalİstanbul Havalimanı arasındaki tünel delme işlemlerinin tamamlanması nedeniyle 'Havalimanı 3' istasyonunda yerin 26 metre altında 'Işık Göründü Töreni' düzenlendi. Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 37.5 kilometre uzunluğundaki ve 9 istasyondan oluşan İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hattı sayesinde havalimanına ulaşımın yarım saate düşeceğini açıkladı. Turhan, "Bunu sağlamak için de tüm metrolarda maksimum hız 80 km iken, Türkiye'de ilk kez bu metro sistemi, 120 km/saat hız yapacak şekilde projelendirildi. Bu proje Türkiye'nin ilk 'Hızlı Metro' sistemi olacak" dedi. Metro hattının 30 kilometrelik kısmında tünellerin delme işleminin tamamlandığını aktaran Turhan, tünellerin yüzde 82'sinin tamamlandığını söyledi.
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