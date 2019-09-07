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  • 07.09.2019 09:26
  • Son Güncelleme: 07.09.2019 09:26

da son dakika hareketlilik: 7 Eylül ve ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

son dakika... Son günlerde dalgalı seyir izleyen dünkü kapanışta 5.72 bandında işlem gördü. Yatırımcılar, devam eden Brexit’e yönelik belirsizliği ve ABD-Çin ticaretindeki gelişmeleri yakından izliyor. Peki, bugün ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 7 Eylül güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Haftanın son işlem gününde Avrupa borsaları, günü İtalya'daki FTSE MIB 30 endeksi hariç yükselişle kapattı. Yurt içinde ise dolar en düşük 5.6843 lira ve en yüksek 5.7285 lirayı gördükten sonra, 5.72 - 5.73 lira aralığında, euro ise en düşük 6.2723 lira ve en yüksek 6.3268 lirayı gördükten sonra, 6.32 – 6.33 lira aralığında işlem gördü. Peki, şu dakikalarde euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 7 Eylül güncel döviz kurları...

DOLAR
Alış: 5,7079
Satış: 5,7123

EURO
Alış: 6,2947
Satış: 6,3115

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