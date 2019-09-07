Dolar son dakika... Haftanın son işlem gününde Avrupa borsaları, günü İtalya'daki FTSE MIB 30 endeksi hariç yükselişle kapattı. Yurt içinde ise dolar en düşük 5.6843 lira ve en yüksek 5.7285 lirayı gördükten sonra, 5.72 - 5.73 lira aralığında, euro ise en düşük 6.2723 lira ve en yüksek 6.3268 lirayı gördükten sonra, 6.32 – 6.33 lira aralığında işlem gördü. Peki, şu dakikalarde euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 7 Eylül güncel döviz kurları...

DOLAR

Alış: 5,7079

Satış: 5,7123

EURO

Alış: 6,2947

Satış: 6,3115