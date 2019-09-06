Hiçbir şekilde sosyal güvencesi olmayan kişilere devlet tarafından tarafından maaş ödeniyor. Önceden üç ayda bir, Eylül 2018 tarihinden itibaren aylık olarak ödeniyor. Yaşlılık maaşı olarak da adlandırılan 65 yaş aylığının ne zaman yatırılacağı maaş alan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, 65 yaş maaşı ne zaman ödenecek? İşte konu hakkında detaylar...

65 YAŞ MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

65 yaş maaşlarının ne zaman ödeneceğine dair bir bilgi bulunmuyor. Konu hakkında bilgi geldiğinde haberimizin içinde yer alacak.