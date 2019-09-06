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  • 06.09.2019 21:35
  • Son Güncelleme: 06.09.2019 21:35

ne zaman ödenecek? Eylül ayı ödenme tarihi açıklandı mı?

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara devlet tarafından ya da yaşlılık maaşı olarak adlandırılan maaş verilmektedir. Eylül ayına ilk günlerinde alan vatandaşlar arama motorlarında maaşların ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Peki, ? Eylül ayı 65 yaş aylığı ödenme tarihi açıklandı mı?

65 yaş maaşı ne zaman ödenecek?

Hiçbir şekilde sosyal güvencesi olmayan kişilere devlet tarafından tarafından maaş ödeniyor. Önceden üç ayda bir, Eylül 2018 tarihinden itibaren aylık olarak ödeniyor. Yaşlılık maaşı olarak da adlandırılan 65 yaş aylığının ne zaman yatırılacağı maaş alan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, 65 yaş maaşı ne zaman ödenecek? İşte konu hakkında detaylar...

65 YAŞ MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

65 yaş maaşlarının ne zaman ödeneceğine dair bir bilgi bulunmuyor. Konu hakkında bilgi geldiğinde haberimizin içinde yer alacak.

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