Hakem Kurulu kararından memura 3 zam birden çıktı. Maaşlara 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam gelecek. İkinci maaş artışı ise oluşması muhtemel enflasyon farkı ile yapılacak. Aile yardımındaki artış ile birlikte memurlar Ocak 2020'de üç zamma birden kavuşacak.
Ocak'ta memur ve memur emeklilerinin maaşları yüzde 4 oranında artırılacak.
2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 5'i aşması halinde enflasyon farkı verilecek. Merkez Bankası'nın yüzde 13.9'luk 2019 yılı enflasyon tahminine göre memurlar yüzde 3.46 fark alacak. Böylece Ocak zammı yüzde 7.46'ya yükselecek.
Hakem Kurulu aile yardımı ödeneğinin göstergesini 2.134'ten 2.273'e yükseltti. Bu gösterge rakamı maaş katsayısı ile çarpılarak aile yardımı ödeneği belirleniyor. Ocak'ta yapılacak yüzde 4 zamla birlikte maaş katsayısı da 0,138459'dan 0,143997'ye çıkacak. Bugün 295,47 lira (2.134*0,138459) olan aile yardımı ödeneği, Ocak 2020'de 327,30 liraya (2273*0,143997) yükselecek. Enflasyon farkının da eklenmesi ile aile yardımı 338,62 liraya ulaşacak.
Ocak'ta memur ve memur emeklilerinin maaşları yüzde 4 oranında artırılacak.
2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 5'i aşması halinde enflasyon farkı verilecek. Merkez Bankası'nın yüzde 13.9'luk 2019 yılı enflasyon tahminine göre memurlar yüzde 3.46 fark alacak. Böylece Ocak zammı yüzde 7.46'ya yükselecek.
Hakem Kurulu aile yardımı ödeneğinin göstergesini 2.134'ten 2.273'e yükseltti. Bu gösterge rakamı maaş katsayısı ile çarpılarak aile yardımı ödeneği belirleniyor. Ocak'ta yapılacak yüzde 4 zamla birlikte maaş katsayısı da 0,138459'dan 0,143997'ye çıkacak. Bugün 295,47 lira (2.134*0,138459) olan aile yardımı ödeneği, Ocak 2020'de 327,30 liraya (2273*0,143997) yükselecek. Enflasyon farkının da eklenmesi ile aile yardımı 338,62 liraya ulaşacak.
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