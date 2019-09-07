Hazine 5.6 milyar fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ağustos ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Hazine'nin nakit gelirleri 101 milyar 598 milyon lira oldu. Hazine nakit giderleri ise 95 milyar 905 milyon lira oldu. Hazine nakit dengesi 5 milyar 693 milyon lira fazla verdi.
140 MİLYON KİŞİ UÇTU
Yılın 8 aylık döneminde, havalimanlarına iniş kalkış yapan uçak trafiği, üst geçişlerle 1 milyon 355 bin 665'e ulaştı. Bu dönemde Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 67 milyon 702 bin 808, dış hat yolcu trafiği ise 72 milyon 216 bin 15 olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde toplam yolcu trafiği, 140 milyon 121 bin 303 olarak gerçekleşti.
TURKCELL'DEN AKILLI SERVİS
Turkcell, İçişleri Bakanlığı'nın okul servis araçlarına yönelik yeni talimatına uygun olarak Araç İçi Kamera kampanyası başlattı. Turkcell'in çözümü sayesinde okul servis şirketleri; araçlarının konumu ve araç içi kamera kayıtlarına erişerek güvenli bir trafik ortamı sağlanması için gerekli önlemleri alabiliyor.
PİYANGOYA SANAL DÜZENLEME
Milli Piyango satış yönetmeliğinde yapılan değişiklikle biletlerin, 'Bilet ortaklığı'yla sanal ortam üzerinden bir veya bir grup biletin, birden fazla abone tarafından satın alınabilmesine imkan sağlandı. Böylece hizmetlerin maliyetleri düşürüldü.
19.3 MİLYARLIK TAZMİNAT ALDIK
Türkiye Sigorta Birliği'nin 2019'un ikinci çeyrek sonuçlarına göre sektörün üstlendiği tazminat, yılın ilk yarısında 2018'e göre yüzde 23.8 artarak 19.3 milyar liraya ulaştı.
140 MİLYON KİŞİ UÇTU
Yılın 8 aylık döneminde, havalimanlarına iniş kalkış yapan uçak trafiği, üst geçişlerle 1 milyon 355 bin 665'e ulaştı. Bu dönemde Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 67 milyon 702 bin 808, dış hat yolcu trafiği ise 72 milyon 216 bin 15 olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde toplam yolcu trafiği, 140 milyon 121 bin 303 olarak gerçekleşti.
TURKCELL'DEN AKILLI SERVİS
Turkcell, İçişleri Bakanlığı'nın okul servis araçlarına yönelik yeni talimatına uygun olarak Araç İçi Kamera kampanyası başlattı. Turkcell'in çözümü sayesinde okul servis şirketleri; araçlarının konumu ve araç içi kamera kayıtlarına erişerek güvenli bir trafik ortamı sağlanması için gerekli önlemleri alabiliyor.
PİYANGOYA SANAL DÜZENLEME
Milli Piyango satış yönetmeliğinde yapılan değişiklikle biletlerin, 'Bilet ortaklığı'yla sanal ortam üzerinden bir veya bir grup biletin, birden fazla abone tarafından satın alınabilmesine imkan sağlandı. Böylece hizmetlerin maliyetleri düşürüldü.
19.3 MİLYARLIK TAZMİNAT ALDIK
Türkiye Sigorta Birliği'nin 2019'un ikinci çeyrek sonuçlarına göre sektörün üstlendiği tazminat, yılın ilk yarısında 2018'e göre yüzde 23.8 artarak 19.3 milyar liraya ulaştı.
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