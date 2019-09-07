Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,04 azalışla 280,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,01 kayıpla 1.866,00 lira oldu. Geçen hafta 470,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 456,00 liraya düşmüştü. Yatırımcılar hafta sonu rakamlarını merak ediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 7 Eylül canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

7 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

7 Eylül Cumartesi günü gram altın 276,75 liradan alınırken, 276,82 liradan satılıyor.