Borçlu esnafa sağlık ücretsiz

Sosyal Güvenlik Kurumu'na 60 günden fazla borcu olan Bağ- Kur'lular ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerini ödemeyen ya da borcu biriken vatandaşlar hastanelerden sağlık hizmeti alamıyor. Ancak bu vatandaşların mağduriyetlerini giderebilmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı bir karar yayımlandı. Bu karara göre; Genel Sağlık Sigortası ve 4/B (Bağ-Kur) sigortalısı olup sağlık hizmetlerinden yararlanamayan Türk vatandaşları ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastaneleri) sunulan sağlık hizmetlerinden 31 Aralık 2019 tarihine kadar ücretsiz olarak yararlanabiliyor.