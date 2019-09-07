Bugünkü
Takvim

lu esnafa sağlık ücretsiz

Prim borcu bulunan Bağ- Kur’lular ve yükümlüsü vatandaşlar 31 Aralık’a kadar hastanelerden ücretsiz yararlanabilecek. GSS primi ise bu yıl için aylık 76 lira...

Borçlu esnafa sağlık ücretsiz
Sosyal Güvenlik Kurumu'na 60 günden fazla borcu olan Bağ- Kur'lular ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerini ödemeyen ya da borcu biriken vatandaşlar hastanelerden sağlık hizmeti alamıyor. Ancak bu vatandaşların mağduriyetlerini giderebilmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı bir karar yayımlandı. Bu karara göre; Genel Sağlık Sigortası ve 4/B (Bağ-Kur) sigortalısı olup sağlık hizmetlerinden yararlanamayan Türk vatandaşları ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastaneleri) sunulan sağlık hizmetlerinden 31 Aralık 2019 tarihine kadar ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriBorçlu esnafa sağlık ücretsiz
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri