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’lere dijital destek için başvurular başladı!

’lere dijital destek için kollar sıvandı. , ilk etapta lu ya da İstanbul bağlantılı 120 KOBİ’yi destekleyecek. Başvurular ay sonuna kadar alınacak.

Dijital dönüşüme İstanbul katkısı

Dönüşümün yol haritasını 'ler ile birlikte oluşturmak için kurulan Dijital Dönüşüm Merkezi'ne (DDM) başvurular tüm hızıyla devam ediyor. 30 Eylül'e kadar sürecek başvurular sonucunda projeden ilk etapta merkezi veya bir şubesi 'da bulunan 120 KOBİ'nin yararlanması hedefleniyor. Proje kapsamında üretim, iç yönetim ile pazarlama ve satış süreçlerine odaklanan 3 ana başlıkta hizmet alacak KOBİ'ler için Dijitalleşme Yol Haritası hazırlanacak. Merkeze başvuran ve seçilen KOBİ'ler dijitalleşme ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve ihtiyaçlarına uygun tedarikçi tekno-KOBİ'lerle eşleştirilmelerinin yanı sıra mentörlük ve finansmana erişim konusunda önemli desteklerden ücretsiz olarak yararlanacak. DDM kapsamında İstanbullu KOBİ'lerin katılımına açık olarak dijital dönüşüm bilgilendirme hizmeti de sunuluyor. Proje ile KOBİ'lerin Dijital Dönüşüm Karnesi de hazırlanacak. Böylece 'nin global rekabette öne geçmesi yolunda şirketlerin tüm iş süreçlerinde ihtiyaç duydukları yol haritasının ortaya çıkarılması hedefleniyor. Proje ile KOBİ'lerin dijitalleşme skorunun ortalama yüzde 30 artış göstermesi ve çok kısa sürede yüzde 5 gibi önemli bir verimlilik artışı kazanmaları hedefleniyor. İstanbul merkezli ya da İstanbul'da en az bir şubesi bulunan ve kuruluşunun üstünden en az bir yıl geçmiş KOBİ'lerin başvuraları, merkezin internet adresinden kabul ediliyor

MAYIS'TA KURULDU
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu tarafından yürütülen DDM Projesi, İstanbul Kalkınma Ajansı İSTKA 2018 Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında destekleniyor. Mayıs'ta Türkiye İş Bankası'nın da katkılarıyla Beyoğlu'nda faaliyete geçen DDM'nin proje ortakları ile iştirakçileri arasında İstanbul Valiliği, Tüm Girişimci ve İş Mentorları Derneği, ve Endeavor Türkiye de yer alıyor.

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