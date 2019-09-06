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Emekliye 1.139 TL | 2020'de bayram ikramiyelerine zam yapılacak mı, ne kadar?

Yılda 2 kez biner lira bayram ikramiyesi alan emekliler, zam istiyor. 2020 programına ikramiye artışının alınmasını isteyen emekliler, bin liralık tutarın yeni yılda yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında artırılması beklentisini taşıyor. Peki bayram ikramiyelerine zam yapılırsa artış ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

06.09.2019 07:44 - Son Güncelleme: 06.09.2019 07:44
Emekliye 1.139 TL | 2020'de bayram ikramiyelerine zam yapılacak mı, ne kadar?

Emekliler bayram ikramiyesi ile ek gelire kavuştu.

Emekliye 1.139 TL | 2020'de bayram ikramiyelerine zam yapılacak mı, ne kadar?

Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde biner lira ikramiye alan emekliler, 2 yılda toplam 4 bin lirayı cebine koydu. Emekliler, yeni yılda ise yeni tutar bekliyor.

Emekliye 1.139 TL | 2020'de bayram ikramiyelerine zam yapılacak mı, ne kadar?

2020 programına ikramiye artışının alınmasını isteyen emekliler, bin liralık tutarın yeni yılda yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında artırılması beklentisini taşıyor.

Emekliye 1.139 TL | 2020'de bayram ikramiyelerine zam yapılacak mı, ne kadar?

NASIL DEĞİŞECEK?
Bu talep hayata geçerse emeklilerin, dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyelerine enflasyon zammı yapılacak.

Emekliye 1.139 TL | 2020'de bayram ikramiyelerine zam yapılacak mı, ne kadar?

Merkez Bankası, 2019 yılı enflasyon tahminini yüzde 13.9 olarak açıkladı.

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