Emekliye 1.139 TL | 2020'de bayram ikramiyelerine zam yapılacak mı, ne kadar?
Yılda 2 kez biner lira bayram ikramiyesi alan emekliler, zam istiyor. 2020 programına ikramiye artışının alınmasını isteyen emekliler, bin liralık tutarın yeni yılda yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında artırılması beklentisini taşıyor. Peki bayram ikramiyelerine zam yapılırsa artış ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
06.09.2019 07:44
- Son Güncelleme: 06.09.2019 07:44
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