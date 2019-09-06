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İşveren bunu yaparsa 3 kat tazminat öder! tazminatı nedir? Geri dönüş tazminatı nedir?

İşçisine le yaklaşan ve kötü niyetle işten çıkartan işveren üç kat tazminat ödüyor. Üstelik hem ihbar hem de kötü niyet tazminatı birlikte ödeniyor. Kötü niyeti ise yasalar tanımlıyor. Geri dönüş tazminatı nedir? Kötü niyet tazminatı nedir? Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı nedir? İşte detaylar...

Kötü niyet tazminatı
Yasalarımız hem işverenleri hem de çalışanları koruyan düzenlemeler içeriyor. İşçisine kötü niyetle yaklaşan ve davranan işverenler üç kat tazminat ödüyor. Çalışanlar ile işverenler arasında yasaların düzenlediği kurallarla birlikte, iyi niyet de söz konusu olmalı. İşçi işverene karşı görevlerini tam olarak yerine getirirken işverenin de çalışanının hakkını gözetmesi gerekiyor. Ancak bu ilişki sırasında kötü niyet ortaya çıkarsa yasalarımız bunun için de tazminat öngörüyor.

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