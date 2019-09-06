Yaklaşık 5 milyon emeklinin intibak bekleyişi sürüyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar zammın yolunu açacak intibak için düzenleme beklemeye başladı. Arama motorlarında bu nedenle "Emekli intibak yasası ne zaman çıkacak?" sorusu merakla araştırılan soruların başında bulunuyor. Peki, SSK-Bağ-Kur intibak zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ İNTİBAK YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

2000 yılı ve sonrası emeklileri arasındaki gelir farkını azaltacak olan intibak, Meclis'in açılmasıyla yeniden masaya gelecek. 5 milyon emekli, 355 liraya varan zammın yolunu açacak intibak için düzenleme bekliyor.

İntibak yasasının ne zaman çıkacağı konusunda bir açıklama bulunmuyor. Düzenleme Ekim ayında Meclis gündemine gelecek.