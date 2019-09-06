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  • 06.09.2019 17:19
  • Son Güncelleme: 06.09.2019 17:19

ne zaman çıkacak? SSK-Bağ-Kur ne kadar olacak, zam yapılacak mı?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Meclis'ten gelecek haberlere çevrildi. Emekliler intibak yasasının ne zaman çıkacağına dair araştırmalarını sürdürüyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların intibak bekleyişi devam ediyor. Bu nedenle merakla araştırılan soruların arasında " ne zaman çıkacak?" sorusu yer alıyor. Peki, emekli ne kadar olacak, ? İşte son gelişmeler...

Emekli intibak yasası ne zaman çıkacak?

Yaklaşık 5 milyon emeklinin intibak bekleyişi sürüyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar zammın yolunu açacak intibak için düzenleme beklemeye başladı. Arama motorlarında bu nedenle "Emekli intibak yasası ne zaman çıkacak?" sorusu merakla araştırılan soruların başında bulunuyor. Peki, SSK-Bağ-Kur intibak zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ İNTİBAK YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

2000 yılı ve sonrası emeklileri arasındaki gelir farkını azaltacak olan intibak, Meclis'in açılmasıyla yeniden masaya gelecek. 5 milyon emekli, 355 liraya varan zammın yolunu açacak intibak için düzenleme bekliyor.

İntibak yasasının ne zaman çıkacağı konusunda bir açıklama bulunmuyor. Düzenleme Ekim ayında Meclis gündemine gelecek.

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