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  • 06.09.2019 18:07
  • Son Güncelleme: 06.09.2019 18:10

net ve brüt hesaplama işlemi nasıl yapılır? 2020'de ?

2020 yılının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Özellikle pek çok kişi asgari ücret net ve brüt hesaplama işlemi nasıl yapılır sorusu yanıt arıyor. 2019 yılında asgari ücretin 2 bin 20 lira olarak açıklanmıştı. Peki, 2020 yılında yapılacak? İşte son gelişmeler...

Asgari ücret net ve brüt hesaplama işlemi nasıl yapılır?

Asgari ücret net ve brüt hesaplama işlemi nasıl yapılır? Milyonlarca vatandaş yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte arama motorlarında asgari ücret hakkındaki detayları sorgulatıyor. 2018 yılında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan toplantıların ardından 2019 yılı asgari ücret oranı belli olmuştu. 2020 yılı asgari ücret oranı için görüşmelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2020 yılında asgari ücrete zam miktarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Zam miktarının Aralık ayında netleşmesi bekleniyor.

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