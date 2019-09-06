Asgari ücret net ve brüt hesaplama işlemi nasıl yapılır? Milyonlarca vatandaş yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte arama motorlarında asgari ücret hakkındaki detayları sorgulatıyor. 2018 yılında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan toplantıların ardından 2019 yılı asgari ücret oranı belli olmuştu. 2020 yılı asgari ücret oranı için görüşmelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2020 yılında asgari ücrete zam miktarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Zam miktarının Aralık ayında netleşmesi bekleniyor.