Evde bakım maaşı alan vatandaşlar Eylül ayının ilk günlerde ödemelerin hangi tarihte yapılacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Evde bakım maaşı ne zaman ödenecek sorusu bu nedenle arama motorlarında merakla araştırılıyor. Peki, Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte konu hakkında merak edilen detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Evde bakım ödemelerinin hangi tarihte başlayacağı hakkında bir açıklama yapılmadı. Ama ödemeler doğum yılının son rakamına göre şu şekilde yapılıyor;

0 ve 5 olanlar her dönemin 5. günü,

1 ve 6 olanlar her dönemin 6. günü,

2 ve 7 olanlar her dönemin 7. günü,

3 ve 8 olanlar her dönemin 8. günü,

4 ve 9 olanlar her dönemin 9. günü ödeniyor