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  • 06.09.2019 19:52
  • Son Güncelleme: 06.09.2019 19:52

ne zaman ödenecek? Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Eylül ayının gelmesiyle birlikte alan vatandaşlar maaşların ödeneceği tarih hakkında araştırmalara başladı. Her ay belirli tarihlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşlarının hangi illerde yatırıldığı da merak konusu oldu. Peki, ? Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşı ne zaman ödenecek?

Evde bakım maaşı alan vatandaşlar Eylül ayının ilk günlerde ödemelerin hangi tarihte yapılacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Evde bakım maaşı ne zaman ödenecek sorusu bu nedenle arama motorlarında merakla araştırılıyor. Peki, Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte konu hakkında merak edilen detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Evde bakım ödemelerinin hangi tarihte başlayacağı hakkında bir açıklama yapılmadı. Ama ödemeler doğum yılının son rakamına göre şu şekilde yapılıyor;

0 ve 5 olanlar her dönemin 5. günü,
1 ve 6 olanlar her dönemin 6. günü,
2 ve 7 olanlar her dönemin 7. günü,
3 ve 8 olanlar her dönemin 8. günü,
4 ve 9 olanlar her dönemin 9. günü ödeniyor

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