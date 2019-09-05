İş arayışı olanların umudu olan İŞKUR personel alımı ilanları yayımlamaya devam ediyor. Türkiye İş Kurumu aracılığıyla her yıl milyonlarca vatandaş iş sahibi oluyor. İŞKUR'da 10 Eylül'e kadar yayınlanan ilanlar aracılığıyla 30 bin daimi personel aranıyor. Peki, İŞKUR iş ilanlarına başvuru şartları nelerdir? Hangi alanlarda alım yapılacak? İşte o sorunun yanıtı...

HANGİ ALANLARA ALIM YAPILACAK?

Beden İşçisi (Genel) 8903

Temizlik Görevlisi 1914

Makineci (Dikiş) 1631

Kasiyer 1338

Satış Danışmanı / Uzmanı 1228

Garson (Servis Elemanı) 989

Konfeksiyon İşçisi 792