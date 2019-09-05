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  • 05.09.2019 17:54
  • Son Güncelleme: 05.09.2019 17:55

aracılığıyla 5 gün içinde 30 bin işçi alımı yapılacak! İşte İŞKUR il il güncel iş ilanları listesi

Milyonların umut kapısı olan Türkiye İş Kurumu () her yıl yüz binlerce kişiye iş imkanı sağlıyor. Bu nedenle İŞKUR'un resmi sitesinde yer alan ilanlar iş arayışı olan vatandaşlar tarafından büyük bir önemle takip ediliyor. İlanlarda Türkiye genelinde vasıflı ya da vasıfsız olmak üzere toplam 55 meslek grubunda toplam 30 bin daimi personel aranıyor. Peki, İŞKUR 30 bin personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte alım hakkında merak edilenler...

İŞKUR aracılığıyla 30 bin işçi alımı yapılacak!

İş arayışı olanların umudu olan İŞKUR personel alımı ilanları yayımlamaya devam ediyor. Türkiye İş Kurumu aracılığıyla her yıl milyonlarca vatandaş iş sahibi oluyor. İŞKUR'da 10 Eylül'e kadar yayınlanan ilanlar aracılığıyla 30 bin daimi personel aranıyor. Peki, İŞKUR iş ilanlarına başvuru şartları nelerdir? Hangi alanlarda alım yapılacak? İşte o sorunun yanıtı...

HANGİ ALANLARA ALIM YAPILACAK?

Beden İşçisi (Genel) 8903
Temizlik Görevlisi 1914
Makineci (Dikiş) 1631
Kasiyer 1338
Satış Danışmanı / Uzmanı 1228
Garson (Servis Elemanı) 989
Konfeksiyon İşçisi 792

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