İş arayışı olanların umudu olan İŞKUR personel alımı ilanları yayımlamaya devam ediyor. Türkiye İş Kurumu aracılığıyla her yıl milyonlarca vatandaş iş sahibi oluyor. İŞKUR'da 10 Eylül'e kadar yayınlanan ilanlar aracılığıyla 30 bin daimi personel aranıyor. Peki, İŞKUR iş ilanlarına başvuru şartları nelerdir? Hangi alanlarda alım yapılacak? İşte o sorunun yanıtı...
HANGİ ALANLARA ALIM YAPILACAK?
Beden İşçisi (Genel) 8903
Temizlik Görevlisi 1914
Makineci (Dikiş) 1631
Kasiyer 1338
Satış Danışmanı / Uzmanı 1228
Garson (Servis Elemanı) 989
Konfeksiyon İşçisi 792
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