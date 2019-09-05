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  • 05.09.2019 16:30
  • Son Güncelleme: 05.09.2019 16:30

İndirim müjdesi! nda son durum ne? , Ziraat, Vakıfbank konut, taşıt kredi oranı

Konut ve taşıt sahibi olmak isteyen vatandaşlara bankalardan müjdeli haberler peşe peşe geliyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararıyla birlikte düşmeye başladı. Uzmanla konutta yaşanan rekor kredi talebinin önümüzdeki aylarda daha da artacağı ve bunun diğer sektörlere de olumlu şekilde etki edeceğini belirtiyor. Peki, kredi faiz oranlarında son durum ne? İşte , Ziraat, Vakıfbank konut, taşıt kredi oranı...

En uygun krediyi hangi banka veriyor?

Kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar eylül ayına geldiğimiz şu günlerde pek çok kişi bankaların kredi faiz oranlarını merak ediyor. Bankalar tarafından ardı ardına yapılan faiz oranı indirimleri vatandaşları sevindiriyor. Kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar için banka banka güncel kredi faiz oranlarını alt kısımda derledik. Peki, en uygun krediyi hangi banka veriyor? İşte banka banka güncel kredi faiz oranları...

KREDİ FAİZ ORANLARINDA SON DURUM

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99
Tüketici kredisi: 1.49
Taşıt kredisi: 1.43

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