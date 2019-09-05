Kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar eylül ayına geldiğimiz şu günlerde pek çok kişi bankaların kredi faiz oranlarını merak ediyor. Bankalar tarafından ardı ardına yapılan faiz oranı indirimleri vatandaşları sevindiriyor. Kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar için banka banka güncel kredi faiz oranlarını alt kısımda derledik. Peki, en uygun krediyi hangi banka veriyor? İşte banka banka güncel kredi faiz oranları...

KREDİ FAİZ ORANLARINDA SON DURUM

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99

Tüketici kredisi: 1.49

Taşıt kredisi: 1.43