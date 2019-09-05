İş akdi sona eren vatandaşlar İŞKUR işsizlik maaşı hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Başvurular ise İŞKUR üzerinden yapılmaktadır. Ancak işsizlik maaşına başvurabilmek için bazı şartları yerine getirmiş olmak gerekiyor. İşsizlik maaşı başvuru şartları nelerdir sorusu bu nedenle iş akdi sona ermiş vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, İŞKUR işsizlik maaşı nasıl alınır? İşte merak edilenler...

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin Kanun gereği iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile avukat ya da bir başkası tarafından başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.