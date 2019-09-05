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  • 05.09.2019 20:44
  • Son Güncelleme: 05.09.2019 20:45

Bakan 'den ne ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanı , ne ilişkin açıklama yaptı. Ödemelere başlandığını belirten Pakdemirli, "700 üreticimizin hesabına 11,2 milyon lira yatırıldı." ifadesini kullandı.

Hükümetten fındık alım ödemelerine ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanı , Twitter'dan yaptığı paylaşımında, ne başladıklarını bildirdi. Pakdemirli şunları kaydetti:

"Alım döneminin ilk 10 gününde Toprak Mahsülleri Ofisi'mize mahsüllerini teslim eden 700 üreticimizin hesabına 11,2 milyon lira yatırıldı.
Üreticilerimiz yarından itibaren paralarını tahsil edebilir. Hayırlı ve bereketli olsun."

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