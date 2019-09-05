Halkbank 24 ilde Banko Hizmetleri Asistanı (Gişe Elemanı) alımı ilanına dair detaylar araştırılıyor. Başvuruda bulunacak kişiler Halkbank personel alımı hakkında bilgi edinmek istiyor. Özellikle Halkbank personel alımı ne zaman yapılacak sorusu yanıt bekleyen sorular arasında bulunuyor. Peki, Halkbank gişe elemanı başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır? İşte başvuru sürecine dair bilinmesi gerekenler...

BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Sınav başvuruları, en geç 06/09/2019 Cuma günü mesai bitimine (18:00) kadar https://sinavbasvuru.halkbank.com.tr adresinden yapılacak; şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

"Sınav Başvuru Formu" aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş en fazla 770 kB büyüklüğünde JPEG, JPG veya PNG formatında vesikalık fotoğraf, sınav başvuru formuna eklenecektir. Adaylar başvuru kriterleri doğrultusunda incelenecek olup uygun bulunan adaylar sürece davet edilecektir.

Süreç hakkındaki bilgilendirmeler cep telefonu ve/veya e-posta adresi üzerinden gönderileceği için güncel olarak takip edilmesi gerekmektedir.