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  • 05.09.2019 18:21
  • Son Güncelleme: 05.09.2019 18:21

personel alımı ne zaman yapılacak? Gişe elemanı başvuru şartları nelerdir?

tarafından yapılan duyuruda 24 ilde Banko Hizmetleri Asistanı (Gişe Elemanı) alımı yapılacağı açıklandı. Yapılan duyuruyla birlikte ilana başvuru yapmak isteyen pek çok kişi ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. başvuru şartları nelerdir? İşte adaylarda aranan o şartlar...

Halkbank personel alımı ne zaman yapılacak?

Halkbank 24 ilde Banko Hizmetleri Asistanı (Gişe Elemanı) alımı ilanına dair detaylar araştırılıyor. Başvuruda bulunacak kişiler Halkbank personel alımı hakkında bilgi edinmek istiyor. Özellikle Halkbank personel alımı ne zaman yapılacak sorusu yanıt bekleyen sorular arasında bulunuyor. Peki, Halkbank gişe elemanı başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır? İşte başvuru sürecine dair bilinmesi gerekenler...

BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Sınav başvuruları, en geç 06/09/2019 Cuma günü mesai bitimine (18:00) kadar https://sinavbasvuru.halkbank.com.tr adresinden yapılacak; şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

"Sınav Başvuru Formu" aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş en fazla 770 kB büyüklüğünde JPEG, JPG veya PNG formatında vesikalık fotoğraf, sınav başvuru formuna eklenecektir. Adaylar başvuru kriterleri doğrultusunda incelenecek olup uygun bulunan adaylar sürece davet edilecektir.

Süreç hakkındaki bilgilendirmeler cep telefonu ve/veya e-posta adresi üzerinden gönderileceği için güncel olarak takip edilmesi gerekmektedir.

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