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  • 05.09.2019 16:30
  • Son Güncelleme: 05.09.2019 16:30

Son dakika: EYT'de müjdeli haber var mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası çıkacak mı? son gelişmeler

EYT yasası ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT'ye takılan vatandaşlar, emekli olabilmek için gelecek müjdeli haberi bekliyorlar. Peki, EYT'de son gelişmeler neler? ? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için müjdeli haber geldi mi? İşte 'de son durum...

EYT'de son durum nedir?

EYT'de son gelişmeler neler? Emekli olabilmek için bekleyişte olan EYT'liler gelecek müjdeli haberi bekliyorlar. Prim gününü doldurup yaş gününü doldurmayı bekleyen vatandaşlar, EYT'nin ne zaman çıkacağı konusunda araştırmalara devam ediyor. Peki, EYT'de son gelişmeler neler? EYT yasası çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için müjdeli haber geldi mi? İşte 5 Eylül EYT'de son durum...

EYT'DE SON GELİŞMELER NELER?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "EYT meselesi ben de her gün, mübalağa etmiyorum. Bir tweet attığınız zaman arkasından çok sayıda kardeşimiz EYT ile ilgili yazılar yazıyor. Hakikaten dinlediğimiz zaman biz de onların meselelerine daha yakından vakıf oluyoruz ama biz de şunu söylüyoruz." ifadelerini kullandı. Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin şartları var. Bu Türkiye'de artık erken emeklilik diyebileceğimiz erken yaşlardaki emekliliği kaldırabilecek bir sosyal güvenlik yapımız yok."

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