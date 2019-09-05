Fındık alım ödemelerinin ne zaman yapılacağı, fındık üreticilerinin gündeminde yer alıyor. Fındık alım ödemeleri hakkında merakla beklenen açıklama Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den geldi. Peki, fındık ödemeleri ne zaman yapılacak?

FINDIK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada fındık alım ödemeleriyle ilgili bilgi verdi.

İşte Pakdemirli'nin yaptığı açıklama...