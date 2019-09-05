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  • 05.09.2019 20:57
  • Son Güncelleme: 05.09.2019 20:58

ödemeleri başladı mı? Fındık ödemeleri ne zaman yapılacak?

Fındık üreticileri, ödemeleri hakkında gelecek açıklamaları bekliyordu. Bu nedenle başladı mı sorusu merak edilen sorular arasında yer alıyor. Konu hakkında beklenen açıklama Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den geldi. Peki, Fındık ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte cevabı...

Fındık alım ödemeleri ne zaman yapılacak?

Fındık alım ödemelerinin ne zaman yapılacağı, fındık üreticilerinin gündeminde yer alıyor. Fındık alım ödemeleri hakkında merakla beklenen açıklama Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den geldi. Peki, fındık ödemeleri ne zaman yapılacak?

FINDIK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada fındık alım ödemeleriyle ilgili bilgi verdi.

İşte Pakdemirli'nin yaptığı açıklama...

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