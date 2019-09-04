Enflasyon 15 ayın dibinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Ağustos ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 0.86 ile piyasa beklentisinin oldukça altında artış göstererek, bu yılın en düşük ikinci aylık enflasyonu görüldü. Yıllık enflasyon da 1.64 puan azalarak yüzde 16.65'ten yüzde 15.01'e geriledi. Böylece yıllık enflasyon son 15 ayın en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Ağustos ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 19.62, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) fiyatları yüzde 30.51 arttı. Yİ-ÜFE Temmuz'a göre ise yüzde 0.59 düşerken, Ağustos 2018'e kıyasla da yüzde 13.45 arttı.
GIDA FREN OLDU
Enflasyonun geçen yıla göre belirgin gerilemesinde, gıda fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi ve gıda dışı diğer gruplarda artışların kur şokunun yaşandığı geçen yıla göre ılımlı kalması etkili oldu. TÜİK'in hesaplamasına göre geçen yıl Ağustos ayında işlenmemiş gıda fiyatları aylık yüzde 1.90 azalırken bu yıl ise yüzde 2.32 azalış gösterdi. Dolayısıyla işlenmemiş gıda yıllık enflasyonu yüzde 12.4 seviyesinden yüzde 11.9'a gerilerken, işlenmiş gıda fiyatları yıllık artışı ise yüzde 22.3'e geriledi.
SALATALIK ZAM ŞAMPİYONU OLDU
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Ağusos ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Ağustos'ta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ÜFE ve çekirdek enflasyonda önemli düşüş kaydedildiğine dikkati çeken Albayrak, "ÜFE'deki düşüş, enflasyonda aşağı yönlü trendi devam ettiriyor. Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımızla tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız" değerlendirmesinde bulundu.
GIDA FREN OLDU
Enflasyonun geçen yıla göre belirgin gerilemesinde, gıda fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi ve gıda dışı diğer gruplarda artışların kur şokunun yaşandığı geçen yıla göre ılımlı kalması etkili oldu. TÜİK'in hesaplamasına göre geçen yıl Ağustos ayında işlenmemiş gıda fiyatları aylık yüzde 1.90 azalırken bu yıl ise yüzde 2.32 azalış gösterdi. Dolayısıyla işlenmemiş gıda yıllık enflasyonu yüzde 12.4 seviyesinden yüzde 11.9'a gerilerken, işlenmiş gıda fiyatları yıllık artışı ise yüzde 22.3'e geriledi.
SALATALIK ZAM ŞAMPİYONU OLDU
Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından bir önceki aya göre fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre söz konusu dönemin zam şampiyonu 23.35'lik fiyat artışıyla salatalık oldu. En fazla ucuzlayan ürün yüzde 29.82'lik oranla sivri biber olurken, onu yüzde 22.38'lik azalışla kuru soğan izledi.
'HEDEFLERİMİZİ YAKALAYACAĞIZ'
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Ağusos ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Ağustos'ta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ÜFE ve çekirdek enflasyonda önemli düşüş kaydedildiğine dikkati çeken Albayrak, "ÜFE'deki düşüş, enflasyonda aşağı yönlü trendi devam ettiriyor. Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımızla tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız" değerlendirmesinde bulundu.
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