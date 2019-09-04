Enflasyon 15 ayın dibinde

TÜİK ) Ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı.Ağustos ayında tüketici fiyatendeksi (T ÜFE ) yüzde 0.86 ilepiyasa beklentisinin oldukçaaltında artış göstererek, bu yılınen düşük ikinci aylık enflasyonugörüldü. Yıllık enflasyon da 1.64puan azalarak yüzde 16.65'tenyüzde 15.01'e geriledi. Böyleceyıllık enflasyon son 15 ayın endüşük seviyesine gerilemiş oldu.Ağustos ayı itibarıyla 12 aylıkortalamalar dikkate alındığında,tüketici fiyatları yüzde 19.62,Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi(Yİ-ÜFE) fiyatları yüzde 30.51arttı. Yİ-ÜFE Temmuz'a göreise yüzde0.59 düşerken, Ağustos 2018'ekıyasla da yüzde 13.45 arttı.Enflasyonun geçen yıla göre belirgin gerilemesinde, gıda fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi ve gıda dışı diğer gruplarda artışların kur şokunun yaşandığı geçen yıla göre ılımlı kalması etkili oldu. TÜİK'in hesaplamasına göre geçen yıl Ağustos ayında işlenmemiş gıda fiyatları aylık yüzde 1.90 azalırken bu yıl ise yüzde 2.32 azalış gösterdi. Dolayısıyla işlenmemiş gıda yıllık enflasyonu yüzde 12.4 seviyesinden yüzde 11.9'a gerilerken, işlenmiş gıda fiyatları yıllık artışı ise yüzde 22.3'e geriledi.

SALATALIK ZAM ŞAMPİYONU OLDU

Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından bir önceki aya göre fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre söz konusu dönemin zam şampiyonu 23.35'lik fiyat artışıyla salatalık oldu. En fazla ucuzlayan ürün yüzde 29.82'lik oranla sivri biber olurken, onu yüzde 22.38'lik azalışla kuru soğan izledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Ağusos ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Ağustos'ta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ÜFE ve çekirdek enflasyonda önemli düşüş kaydedildiğine dikkati çeken Albayrak,değerlendirmesinde bulundu.