Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 03.09.2019 14:32
  • Son Güncelleme: 03.09.2019 15:11

Son dakika! Bakan Albayrak'tan açıklaması

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Ağustos ayında , ÜFE ve çekirdek da önemli düşüş kaydettik. Üretici fiyat endeksindeki düşüş, enflasyonda aşağı yönlü trendi devam ettiriyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı , rakamlarına ilişkin değerlendirme yaptı.

Twitter hesabından açıklama yapan Albayrak, "Ağustos ayında TÜFE, ÜFE ve çekirdek enflasyonda önemli düşüş kaydettik. Üretici fiyat endeksindeki düşüş, enflasyonda aşağı yönlü trendi devam ettiriyor. Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımız ile, tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız" dedi.

Tüketici fiyatları, ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,86 artış gösterirken, baz etkisi nedeniyle yıllık yüzde 16,65'ten yüzde 15,01'e geriledi. Çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 16,2'den yüzde 13,6 seviyesine geriledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika! Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri