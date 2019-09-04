Emekli intibak yasası ne zaman çıkacak? 2000 yılından önce emekli olan kişilere yönelik yapılan intibak düzenlemesi, 2000 sonrasında emekli olanları da heyecanlandırmıştı. Yaklaşık 5 milyon emeklinin intibak umudu sürüyor. Temmuz ayı itibarıyla maaşlarına zam alan emekliler şimdi ise intibak yasasının ne zaman çıkacağı konusunda araştırmalara başladı. Peki, emekli intibak yasası ne zaman çıkacak? İntibak zammı ne kadar? İşte detaylar...

EMEKLİ İNTİBAK YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

2000 yılı ve sonrası emeklileri arasındaki gelir farkını azaltacak olan intibak, Meclis'in açılmasıyla yeniden masaya gelecek. 5 milyon emekli, 355 liraya varan zammın yolunu açacak intibak için düzenleme bekliyor.

İntibak yasasının ne zaman çıkacağı konusunda bir açıklama bulunmuyor. Düzenleme Ekim ayında Meclis gündemine gelecek.