TOKİ tarafından son olarak pek çok ilde 50 bin konut projesinin kura çekilişi tamamlanmıştı. Ancak TOKİ'nin yeni projeleri tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ'den dar gelirli vatandaşlara ailelere büyük müjde verildi. Dar gelirliler için yeni projeler açıklandı. Bilindiği üzere TOKİ 280 bin konut inşa edilecek. Binlerce vatandaş en az 388 TL aylık taksitlerle kira öder gibi konut sahibi olabilecek. Her yıl TOKİ tarafından duyurulacak tarihlerde sosyal konutların yeri ve fiyatı netleşecek. Kira öder gibi ev sahibi olmak isteyen emekliler, TOKİ'nin emekli kontenjanını artırmasını dört gözle bekliyor.

Satıştaki konutlar için peşinat oranları, projeye göre yüzde 10, 12, 15, 20, 25 olarak değişiklik gösteriyor. Ödenen peşinata göre vade de uzayabiliyor. Vade süreleri de projeye göre 96, 108, 120, 180, 216 ve 240 ay oluyor. Açık satışlardan dar gelirli vatandaşlar, emekliler ve şehit aileleri yararlanabiliyor.

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