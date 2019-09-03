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  • 03.09.2019 17:42
  • Son Güncelleme: 03.09.2019 17:42

3 Eylül'de düşüşe geçti! , gram, çeyrek ve fiyatları ne kadar?

nda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından döviz kurlarında dalgalanma yaşandı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,35 azalışla 284,20 liradan tamamladı. Peki, , gram, çeyrek ve fiyatları ne kadar oldu? İşte 3 Eylül kapanış fiyatları...

Altın fiyatları düşüşe geçti!

Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 462,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,35 düşüşle 284,20 liradan işlem gördü. Altın piyasasında, en düşük 283 bin lira, en yüksek 285 bin 221 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 düşüşle 283 bin liradan tamamladı. Peki, 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 3 Eylül canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

3 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

3 Eylül Salı günü gram altın 285,54 liradan alınırken, 285,61 liradan satılıyor.

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