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  • 03.09.2019 15:51
  • Son Güncelleme: 03.09.2019 15:51

ne kadar oldu? İşte 2019 Ağustos ayı oranları...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından rakamları her ay açıklanıyor. Eylül ayının ilk günlerinde merak edilmeye başlandı. Arama motorlarında bu nedenle ayı Ağustos ayı ne kadar oldu sorusu merakla araştırılan sorular arasında bulunuyor. Ağustos ayı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

Ağustos ayı enflasyon oranı ne kadar oldu?

Eylül ayının gelmesiyle birlikte Ağustos ayı enflasyon oranları merakla araştırılıyordu. Geçen ayın enflasyon oranları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Şimdi merakla araştırılan sorular arasında Ağustos ayı enflasyon oranı ne kadar oldu sorusu yer alıyor. İşte 2019 Ağustos ayı enflasyon oranları...

AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

Enflasyon ağustosta yüzde 0,86 artarken, yıllık bazda yüzde 15,01 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,86 arttı, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,59 düşüş gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 15,01, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 13,45 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustos ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 19,62, yurt içi üretici fiyatları yüzde 30,51 arttı.

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