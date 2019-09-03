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  • 03.09.2019 17:34
  • Son Güncelleme: 03.09.2019 17:34

Mersin'e müjde! yatırım programına alındı

Plan ve Başkanı ve , "Mersin su yatırım programına alındı. Cumhurbaşkanımıza Mersin'e verdiği değer için teşekkür ediyorum." dedi.

O ile müjde! Metro yatırım programına alındı

Plan ve Başkanı ve , yaptığı yazılı açıklamada, Mersin'de kent merkezinin en önemli sorunu olan trafik problemini çözmeye yönelik önemli bir adımın atıldığını belirtti.

Mersin'e faydası olacak her konuda çalışmalarının devam edeceğini aktaran Elvan, şunları kaydetti:

"Mersin bizim her şeyimiz. Yeter ki Mersin kazansın. Mersinlilerin trafik çilesine önemli bir çözüm olacak Mersin metrosunun yatırım programına alınması konusunda bize bu talep geldiğinde hiç düşünmedik. Gerekli girişimleri yaptık. Son olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da onayını aldık. Kendisi Mersin'i ve Mersinlileri çok seviyor. Cumhurbaşkanımız Mersin metrosunun yatırım programına alınması konusunda bizlere çok önemli bir destek verdi. Mersin metrosu yatırım programına alındı. Cumhurbaşkanımıza Mersin'e verdiği değer için teşekkür ediyorum."

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