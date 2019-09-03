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  • 03.09.2019 18:54
  • Son Güncelleme: 03.09.2019 19:08

Halkbank 24 ilde personel alımı yapacak! Gişe elemanı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Halkbank tarafından istihdam edilmek üzere 24 ilde Banko Hizmetleri Asistanı (Gişe Elemanı) alımı ilanı yayımlandı. İlanın yayımlanmasıyla birlikte başvuru yapacak olan adaylar başvurusunun nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, hangi illerde alım yapılacak? başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? İşte adaylardan aranan o şartlar...

Halkbank 24 ilde personel alımı yapacak!

Halkbank'ın internet sitesinden yaptığı duyuruya göre 24 ilde Banko Hizmetleri Asistanı (Gişe Elemanı) alımı yapılacak. Banko Hizmetleri Asistanı ilanı hakkındaki detaylar başvuru yapacak pek çok kişi tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Peki, Halkbank personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Halkbank personel alımı başvuru şartları nelerdir?

BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Sınav başvuruları, en geç 06/09/2019 Cuma günü mesai bitimine (18:00) kadar https://sinavbasvuru.halkbank.com.tr adresinden yapılacak; şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

"Sınav Başvuru Formu" aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş en fazla 770 kB büyüklüğünde JPEG, JPG veya PNG formatında vesikalık fotoğraf, sınav başvuru formuna eklenecektir. Adaylar başvuru kriterleri doğrultusunda incelenecek olup uygun bulunan adaylar sürece davet edilecektir.

Süreç hakkındaki bilgilendirmeler cep telefonu ve/veya e-posta adresi üzerinden gönderileceği için güncel olarak takip edilmesi gerekmektedir.

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