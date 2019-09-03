Halkbank 24 ilde personel alımı yapacak! Gişe elemanı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Halkbank'ın internet sitesinden yaptığı duyuruya göre 24 ilde Banko Hizmetleri Asistanı (Gişe Elemanı) alımı yapılacak. Banko Hizmetleri Asistanı ilanı hakkındaki detaylar başvuru yapacak pek çok kişi tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Peki, Halkbank personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Halkbank personel alımı başvuru şartları nelerdir?

BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Sınav başvuruları, en geç 06/09/2019 Cuma günü mesai bitimine (18:00) kadar https://sinavbasvuru.halkbank.com.tr adresinden yapılacak; şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

"Sınav Başvuru Formu" aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş en fazla 770 kB büyüklüğünde JPEG, JPG veya PNG formatında vesikalık fotoğraf, sınav başvuru formuna eklenecektir. Adaylar başvuru kriterleri doğrultusunda incelenecek olup uygun bulunan adaylar sürece davet edilecektir.

Süreç hakkındaki bilgilendirmeler cep telefonu ve/veya e-posta adresi üzerinden gönderileceği için güncel olarak takip edilmesi gerekmektedir.