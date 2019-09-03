Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 03.09.2019 19:20
  • Son Güncelleme: 03.09.2019 19:31

aracılığıyla 30 bin personel alımı yapılıyor! İŞKUR iş ilanlarına başvuru şartları nelerdir?

yine milyonların umudu olmaya devam ediyor. Türkiye İş Kurumu aracılığıyla her yıl milyonlarca vatandaş iş sahibi oluyor. İŞKUR'da 10 Eylül'e kadar yayınlanan ilanlar aracılığı ile 30 bin daimi personel aranıyor. İŞKUR'un resmi sitesi üzerinden yayınlanan güncel iş ilanlarında binlerce farklı iş ilanı bulunuyor. Peki, İŞKUR iş ilanlarına başvuru şartları nelerdir? İşte alım yapılacak meslek grupları...

İŞKUR aracılığıyla 30 bin personel alımı yapılıyor!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) yine binlerce kişiye iş imkanı sağlamaya devam ediyor. İŞKUR tarafından yayınlanan güncel iş ilanları, iş arayışı bulunan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle pek çok vatandaş kendi alanıyla ilgili ilanları yakından takip ediyor. İlanlarda Türkiye genelinde vasıflı ya da vasıfsız olmak üzere toplam 55 meslek grubunda toplam 30 bin daimi personel aranıyor. Peki, hangi alanlarda alım yapılacak? İşte o sorunun yanıtı...

HANGİ ALANLARA ALIM YAPILACAK?

Beden İşçisi (Genel) 8903
Temizlik Görevlisi 1914
Makineci (Dikiş) 1631
Kasiyer 1338
Satış Danışmanı / Uzmanı 1228
Garson (Servis Elemanı) 989
Konfeksiyon İşçisi 792

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriİŞKUR aracılığıyla 30 bin personel alımı yapılıyor! İŞKUR iş ilanlarına başvuru şartları nelerdir?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri