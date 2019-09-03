Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) yine binlerce kişiye iş imkanı sağlamaya devam ediyor. İŞKUR tarafından yayınlanan güncel iş ilanları, iş arayışı bulunan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle pek çok vatandaş kendi alanıyla ilgili ilanları yakından takip ediyor. İlanlarda Türkiye genelinde vasıflı ya da vasıfsız olmak üzere toplam 55 meslek grubunda toplam 30 bin daimi personel aranıyor. Peki, hangi alanlarda alım yapılacak? İşte o sorunun yanıtı...
HANGİ ALANLARA ALIM YAPILACAK?
Beden İşçisi (Genel) 8903
Temizlik Görevlisi 1914
Makineci (Dikiş) 1631
Kasiyer 1338
Satış Danışmanı / Uzmanı 1228
Garson (Servis Elemanı) 989
Konfeksiyon İşçisi 792
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