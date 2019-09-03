Dolar/TL son dakika... Yuan ABD-Çin ticaret geriliminden dolayı offshore piyasalarda dolar karşısında tarihi dip seviyeye geriledikten sonra Asya borsasındaki işlemlerde yakından izlenecek. Sterlin Asya borsasındaki işlemlerde şimdiye kadar 1.2063 dolar ile yatay ancak iki yıldan uzun sürenin en düşük seviyesine yakın seyrediyor. Peki, bugün sterlin, euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel döviz kurları...
DOLAR
Alış: 5,8109
Satış: 5,8144
EURO
Alış: 6,3618
Satış: 6,3680
STERLİN
Alış: 6,9654
Satış: 7,0004
Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak ağustos ayı enflasyon verileri takip edilecek.
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