Dolar/TL son dakika... Yuan ABD-Çin ticaret geriliminden dolayı offshore piyasalarda dolar karşısında tarihi dip seviyeye geriledikten sonra Asya borsasındaki işlemlerde yakından izlenecek. Sterlin Asya borsasındaki işlemlerde şimdiye kadar 1.2063 dolar ile yatay ancak iki yıldan uzun sürenin en düşük seviyesine yakın seyrediyor. Peki, bugün sterlin, euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel döviz kurları...

DOLAR

Alış: 5,8109

Satış: 5,8144

EURO

Alış: 6,3618

Satış: 6,3680

STERLİN

Alış: 6,9654

Satış: 7,0004

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak ağustos ayı enflasyon verileri takip edilecek.