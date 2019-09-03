Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları, doların yükselmesiyle gerilese de ABD-Çin ticaret savaşının küresel ekonomik yavaşlama endişelerini artırmasıyla son yılların yüksek seviyelerinde kalmaya devam ediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.5 düşüşle 1,523.26 dolarda işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 3 Eylül canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

3 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

3 Eylül Salı günü gram altın 285,08 liradan alınırken, 285,13 liradan satılıyor.