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  • 03.09.2019 09:31
  • Son Güncelleme: 03.09.2019 09:31

nda hareketlilik! 3 Eylül 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, fiyatları ne kadar oldu?

nda dalgalı seyir sürüyor. Doların yukarı yönlü hareket etmesi ile birlikte hafif gerileyen altın ABD-Çin ticaret savaşı nedeniyle son yılların yüksek seviyesini sürdürmeye devam ediyor. Peki, bugün , , ve fiyatları ne kadar oldu? İşte 3 Eylül ...

Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları, doların yükselmesiyle gerilese de ABD-Çin ticaret savaşının küresel ekonomik yavaşlama endişelerini artırmasıyla son yılların yüksek seviyelerinde kalmaya devam ediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.5 düşüşle 1,523.26 dolarda işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 3 Eylül canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

3 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

3 Eylül Salı günü gram altın 285,08 liradan alınırken, 285,13 liradan satılıyor.

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