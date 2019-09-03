Okul alışverişi yapacaklar için esnaf odalarından uyarı: Yerliyi tercih edin az ödeyin

2019-2020 eğitim yılı 9 Eylül'de başlıyor. Ancak, 5-6 Eylül'de uyum eğitimi için öğrenciler dersbaşı yapacak. Bu dönem aileler, çocuklarının kırtasiye masraflarını karşılamak için daha ucuz olsun diye semt pazarlarına gidiyor. İnternette ya da lüks kırtasiyecilerde alışverişin bedeli daha fazla. Türkiye'de kırtasiye sektörünün büyüklüğü, güncel verilere göre, okullarda kullanılan ürünler dikkate alındığında yaklaşık 2 milyar TL'yi buluyor. Peki veliler alışveriş yaparken nelere dikkat etmeli, nerelerden alışveriş yapmalı, kırtasiye malzemelerinin güvenli olup olmadığını nasıl anlamalı? İlgili oda ve dernek başkanlarından alınan bilgiye göre, bu yıl masraflar yüzde 15 ile yüzde 50'ye varan oranlarda arttı. Yerli ürünlerin tercih edilmesi halinde bir öğrencinin ana sınıfta minimum masrafı 400-600 TL; ilkokulda 150-200 TL; ortaokulda 225-250 TL ve lisede 275-300 TL arasında değişiyor. Kırtasiyeciler, ithal ürünler tercih edildiğinde ise masrafların 10 kat artabileceğini belirtiyor. Öte yandan, veliler şüpheli gördükleri kırtasiye ürünleri ni, Ticaret Bakanlığı 'na bağlı 'Alo 175' hatına bildirerek, incelenmesini sağlayabilir.

FİYATLAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 50 ARTTI

Yavuz Tekçe (İstanbul Kırtasiyeciler Odası Başkanı): Ben de kırtasiye esnafıyım. Yaklaşık 2 bin 800 üyemiz, okulların genellikle hemen yanında yer alan kırtasiyeciler. Bu nedenle fiyatları çok yakından takip ediyoruz. Türkiye'de kalem, defter, çanta gibi kırtasiye malzemelerini üreten birçok firma var. Bizim ürettiğimiz ürünler çok daha makul. Bu da ailelerin daha uygun masraflarla çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlıyor. Aileler ithal ürünleri tercih ederlerse çok daha büyük masraflar yapacak. Bu nedenle yerli ürünleri tercih etmelerini öneriyorum. Dövizdeki artış nedeniyle de kırtasiye ürünlerinin fiyatları geçen yıla göre yüzde 50 arttı.

ALIŞVERİŞİ ÜRÜNLERİ TANIYAN ESNAFTAN YAPIN

Ünal Şimşek (Ankara Kitap ve Kırtasiyeciler Odası Başkanı): Ailelerin ithal ürünler yerine yerli olanları tercih etmelerini öneriyorum. Ayrıca aşırı renkli ürünleri alırken de dikkatli olsunlar, bunların bazılarında kanserojen madde olabiliyor. Ayrıca son yıllarda kırtasiyeci esnafının satması gereken ürünleri, başkaları da satabiliyor. Velilerimiz, alışverişlerini, ürünleri uzun yıllardır yakından tanıyan kırtasiyeci esnafının yönlendirmeleriyle yaparlarsa yanılgıya düşmez.





KIRTASİYEDEKİ ÜRÜNLERİN YÜZDE 97'Sİ GÜVENLİ

İrem Özkal (Tüm Kırtasiyeciler Derneği Genel Sekreteri): Ticaret Bakanlığı'nın sürdürdüğü denetim raporlarına göre, kırtasiyecilerde olan ürünlerin yüzde 97'si güvenli. Birçok farklı fiyata ve özelliğe sahip ürün var. Ancak anaokuldan liseye bir ailenin kırtasiye için yapacağı masraf 300 ila 800 TL arasında değişiyor. Aileler, ürün alırken, tercihini birçok markayı kıyaslayabildikleri kırtasiyelerden yana kullansın. Çünkü, kırtasiyeciler ürünleri daha yakından tanıyor, hangi ürünün güvenli olup olmadığını biliyor. Ürünün arkasında yer alan 'CE' ibaresi, onun 'güvenlik testlerinin yapıldığını' gösterir. Üretici veya ithalatcı firmaların isim ve adreslerinin, ürünün üretim numarasının yazılı olduğu kimlikli etiketleri almaya dikkat etmeli. Ayrıca kırtasiye alışverişine çıkmadan önce öğretmenlerin taleplerine ve etiket üzerindeki yaş sınıflandırmasına göre hareket etmek gerekiyor.

ÜRÜN ŞÜPHELİYSE 'ALO 175'

Okul alışverişinde ürünlerle ilgili şüpheye düşen veliler, Ticaret Bakanlığı'na ait olan 'Alo 175' hattını arayabilir. Bakanlığa bağlı denetim ekipleri, şüpheli bulunan ürünü laboratuvarda analiz ederek, gerekirse işlem başlatabiliyor.

EĞİTİM İŞ: OKUL MASRAFLARI YÜZDE 15 ARTTI

Eğitim-İş Sendikası'nın yaptığı araştırmaya göre, okul başlama maliyetleri geçen yıla göre yüzde 15 arttı. Buna göre, liseye başlayan bir öğrencinin maliyeti 2 bin 144 TL; ortaokulda bu 1991 TL; ilkokulda 1813 TL ve okul öncesinde 1198 TL. Sendikanın araştırmasına göre ayrıca 2018'de en yoksul yüzde 20'lik dilimde bulunan aileler eğitime 579 milyon TL, en zengin yüzde yirmilik dilimdekiler 18 milyar 445 milyon TL, diğer yüzde altmışlık aralıktakilere 9 milyar 932 milyon TL kaynak ayırdı.