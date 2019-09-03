Bankaların ardı ardına kredi faiz oranlarında indirime gitmesiyle birlikte arama motorlarında kredi faiz oranları çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Eylül ayının başında konut ve taşıt sahibi olmak isteyen on binlerce vatandaş heyecanla kredi faiz oranlarını öğrenmek istiyor. Güncel bir şekilde kredi faiz oranları haberimizin içinde yer alıyor. İşte Garanti, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt, konut faiz oranları...

KREDİ FAİZ ORANLARINDA SON DURUM NEDİR?

İşte 3 Eylül güncel kredi faiz oranları...

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99

İhtiyaç kredisi: 1.49

Taşıt kredisi: 1.49

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