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  • 03.09.2019 15:22
  • Son Güncelleme: 03.09.2019 15:22

Bankalardan peş peşe faiz indirimi! 3 Eylül nda son durum nedir? Taşıt, konut kredisi oranı

3 Eylül tarihinde güncel ndaki son durum vatandaşların gündeminde yer alıyor. Eylül ayına geldiğimiz şu günlerde pek çok kişi bankaların kredi faiz oranlarını araştırıyor. Bankalar tarafından ardı ardına yapılan faiz oranı indirimleri vatandaşları sevindiriyor. Kredi çekme düşüncesi vatandaşlar 3 Eylül tarihinde kredi faiz oranlarında son durum nedir sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Haberimizde kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar için haberimizde banka banka nı derledik. İşte banka banka güncel kredi faiz oranları...

En uygun krediyi hangi banka veriyor?

Bankaların ardı ardına kredi faiz oranlarında indirime gitmesiyle birlikte arama motorlarında kredi faiz oranları çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Eylül ayının başında konut ve taşıt sahibi olmak isteyen on binlerce vatandaş heyecanla kredi faiz oranlarını öğrenmek istiyor. Güncel bir şekilde kredi faiz oranları haberimizin içinde yer alıyor. İşte Garanti, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt, konut faiz oranları...

KREDİ FAİZ ORANLARINDA SON DURUM NEDİR?

İşte 3 Eylül güncel kredi faiz oranları...

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99
İhtiyaç kredisi: 1.49
Taşıt kredisi: 1.49

Diğer bankaların güncel kredi faiz oranlarını incelemek için diğper diğer sayfaya geçiniz...

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