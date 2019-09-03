Eylül 2019 kira artış oranı ne kadar? Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Eylül 2019 kira artış oranı belli oldu. Kiracılar ve ev sahipleri zam oranlarının ne kadar olduğu konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Kiracı olarak ikamet eden vatandaşların yakından takip ettiği kira artış oranı ile ilgili tüm detayları haberimizde derledik. Peki, TÜİK TEFE TÜFE Eylül 2019 kira artış oranı ne kadar oldu? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

EYLÜL 2019 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Eylül ayı kira artış oranı açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,86 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,01 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,62 artış gerçekleşti.

Açıklanan oranlara göre Eylül ayında kiracılara yüzde 19,62 oranında zam yapılabilecek.