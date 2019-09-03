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  • 03.09.2019 09:46
  • Son Güncelleme: 03.09.2019 10:41

Eylül 2019 kira artış oranı ne kadar? TÜİK hesaplama nasıl yapılır?

Kira artış oranı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Zam oranlarını yakından takip eden kiracılar ve ev sahipleri tarafından bugün açıklanan enflasyon rakamları yakından takip edildi. TÜİK tarafından açıklanan rakamlar sonrası Eylül 2019 kira artış oranı belli oldu. Peki, ev sahipleri ne kadar zam yapacak? Eylül 2019 kira artış oranı ne kadar oldu? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

Eylül 2019 kira artış oranı ne kadar? Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Eylül 2019 kira artış oranı belli oldu. Kiracılar ve ev sahipleri zam oranlarının ne kadar olduğu konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Kiracı olarak ikamet eden vatandaşların yakından takip ettiği kira artış oranı ile ilgili tüm detayları haberimizde derledik. Peki, TÜİK TEFE TÜFE Eylül 2019 kira artış oranı ne kadar oldu? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

EYLÜL 2019 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Eylül ayı kira artış oranı açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,86 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,01 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,62 artış gerçekleşti.

Açıklanan oranlara göre Eylül ayında kiracılara yüzde 19,62 oranında zam yapılabilecek.

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